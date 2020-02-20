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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 21:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz için başsağlığı dileğinde bulundu. Albayrak, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 2 askerle ilgili başsağlığı dileğinde bulunarak, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mardin'de "İş Dünyası ile Buluşma"sına katıldı. Bakan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı hava saldırısıyla ilgili, "2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte Rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin" açıklamasını yaptı.
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