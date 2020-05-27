İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adnan Menderes paylaşımında bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iletisim-baskani-fahrettin-altun-adnan-menderes-paylasiminda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 27 Mayıs’ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan Adnan Menderes’i anan duygusal bir paylaşımda bulundu. Altun, "Başvekilimiz Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aziz hatıralarına saygı ve rahmetle..." ifadelerini kullandığı mesajında Necip Fazıl Kısakürek'in “O Zeybek” şiirini ve Adnan Menderes'in görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 27 Mayıs'ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anan duygusal bir paylaşımda bulundu. Altun, "Başvekilimiz Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aziz hatıralarına saygı ve rahmetle..." ifadelerini kullandığı mesajında Necip Fazıl Kısakürek'in "O Zeybek" şiirini ve Adnan Menderes'in görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.