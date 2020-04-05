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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı ''Sen, ben yok! 'BİZ' varız''

    Giriş Tarihi: 05.04.2020, 22:45

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili video paylaştı. Altun paylaşımında, ''“Sen” “Ben” yok “BİZ” varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için #BizBizeYeterizTürkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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