İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili video paylaştı. Altun paylaşımında, ''“Sen” “Ben” yok “BİZ” varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için #BizBizeYeterizTürkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı ''Sen, ben yok! 'BİZ' varız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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