İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan #BizBizeYeteriz paylaşımı ''Sen, ben yok! 'BİZ' varız''

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-bizbizeyeteriz-paylasimi-sen-ben-yok-biz-variz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili video paylaştı. Altun paylaşımında, ''“Sen” “Ben” yok “BİZ” varız. Birlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için #BizBizeYeterizTürkiyem. Kardeşliğimize ve birliğimize sahip çıkıyoruz, hep birlikte mazluma yoldaş, yaralı gönüllere merhem oluyoruz.'' ifadelerini kullandı.