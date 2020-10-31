İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralı olarak kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a enkaz altındaki davranışlarıyla gönüllere taht kuran 24 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan, o anları anlattı.
İnci'yi enkaz altından kurtaran UMKE Görevlisi Edanur Doğan o anları anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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