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    İnci'yi enkaz altından kurtaran UMKE Görevlisi Edanur Doğan o anları anlattı

    Giriş Tarihi: 31.10.2020, 18:19

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralı olarak kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a enkaz altındaki davranışlarıyla gönüllere taht kuran 24 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan, o anları anlattı.

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