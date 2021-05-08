  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan gazeteci o anları canlı yayında anlattı

    İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan gazeteci o anları canlı yayında anlattı

    Giriş Tarihi: 08.05.2021, 09:06

    İşgalci İsrail güçlerini Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı. İsrail polislerinin aralarında kadın ve çocuklarında olduğu ibadet eden Filistinlilerin üzerine attığı plastik mermilerin isabet ettiği Türk gazeteci Turgut Alp Boyraz o anları A Haber canlı yayınında yaşananları aktardı. İşgalci İsrail polisinin kullandığı plastik merminin insanları öldürebileceğini ifade eden Poyraz, "Mermi sağ bacağıma baldırıma isabet etti. Olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Hafif şekilde yaralandım. Plastik mermilerin dışında ses bombaları ve TOMA araçlarıyla lağımdan daha pis kokan bir su ​ile Müslümanlara saldırdı." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan gazeteci o anları canlı yayında anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor! CHP'de 'İnce' paniği
    Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor! CHP'de 'İnce' paniği
    İzmir'de kiraz hasadı başladı
    İzmir'de kiraz hasadı başladı
    Meteoroloji'den yağış uyarısı
    Meteoroloji'den yağış uyarısı
    Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
    Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
    Kadir Suresi'nin Türkçe anlamı
    Kadir Suresi'nin Türkçe anlamı
    Numan Kurtulmuş'tan dünyaya flaş çağrı: İsrail durdurulmalı
    Numan Kurtulmuş'tan dünyaya flaş çağrı: İsrail durdurulmalı
    Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor! CHP'de 'İnce' paniği
    Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor! CHP'de 'İnce' paniği
    Kadir Suresi'nin Türkçe anlamı
    Kadir Suresi dinle! Kadir Suresi'nin Arapça okunuşu (tecvidli) Türkçe anlamı
    Numan Kurtulmuş'tan dünyaya flaş çağrı: İsrail durdurulmalı
    Numan Kurtulmuş'tan dünyaya flaş çağrı: İsrail durdurulmalı
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'in terör saldırısına sert tepki!
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'in terör saldırısına sert tepki!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan İsrail terörüne tepki: Üç maymunu oynamaya devam etsinler
    İçişleri Bakanı Soylu'dan İsrail terörüne tepki: Üç maymunu oynamaya devam etsinler
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'in saldırısına sert tepki
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail'in saldırısına sert tepki