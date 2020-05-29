Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından '29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği' gerçekleştirdi. Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Başkan Erdoğan'ı da selamladı.
İstanbul'un fethinin 567. yılı! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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