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    İstanbul'un fethinin 567. yılı! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

    Giriş Tarihi: 29.05.2020, 11:56

    Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirdi. Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Başkan Erdoğan'ı da selamladı.

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