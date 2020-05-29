İstanbul'un fethinin 567. yılı! Gençler ve Milli sporcular Başkan Erdoğan'ı selamladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirdi. Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Başkan Erdoğan'ı da selamladı.