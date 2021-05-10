Son dakika haberi! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi. A Haber canlı yayınına katılan Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim bir Müslümanın şehit edildiğini bildirdi. Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi sırasında yaşananlarla ilgili vahşet görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Haber merkezine ulaşan bir görüntüde Yahudi bir yerleşimcinin aracını Filistililerin üzerine sürdüğü görülüyor.
İşte İsrail'in vahşetinin en net görüntüsü! İnsanların üzerine araçlarını sürdüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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