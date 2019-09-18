İzmir Belediyesi PKK'yı kınama önergesini neden reddetti?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-belediyesi-pkkyi-kinama-onergesini-neden-reddetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge CHP'nin oylarıyla reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP´li Tunç Soyer, skandal bir açıklama yaparak ‘PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı. Soyer, reddedilme sebebinin önergede yer alan, ´şehit yakınlarına yapılacak yardım´ ile ilgili olduğunu belirtti. Peki Tunç Soyer başkanlığındaki meclis PKK'yı kınama önergesini neden reddetti?