İzmir Belediyesi PKK'yı kınama önergesini neden reddetti?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge CHP'nin oylarıyla reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP´li Tunç Soyer, skandal bir açıklama yaparak ‘PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı. Soyer, reddedilme sebebinin önergede yer alan, ´şehit yakınlarına yapılacak yardım´ ile ilgili olduğunu belirtti. Peki Tunç Soyer başkanlığındaki meclis PKK'yı kınama önergesini neden reddetti?
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