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İzmir Belediyesi PKK'yı kınama önergesini neden reddetti?

Giriş Tarihi: 18.09.2019, 15:05

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge CHP'nin oylarıyla reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP´li Tunç Soyer, skandal bir açıklama yaparak ‘PKK’yı kınama’ önergesini neden reddettiklerini açıkladı. Soyer, reddedilme sebebinin önergede yer alan, ´şehit yakınlarına yapılacak yardım´ ile ilgili olduğunu belirtti. Peki Tunç Soyer başkanlığındaki meclis PKK'yı kınama önergesini neden reddetti?

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