İzmir Kültürpark’ta yıkım isyanı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuar Kültürpark'ta tahliye ettirdiği tarihi gazino ve restoranlarda yapılan yıkımlara tepkiler sürerken Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte İzmir Fuar Kültürpark’taki yıkımlarla ilgili detaylar...