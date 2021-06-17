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    İzmir'de HDP binasına saldıran fail böyle yakalandı

    Giriş Tarihi: 17.06.2021, 22:50

    İzmir'deki HDP İl Binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen O.G.'ye polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.

    Olay, bugün saat 11.05 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki HDP İl Başkanlığı'nda meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'na gelen eli tabancalı O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'a ateş edip öldürdü. Binadan duyulan silah sesi üzerine olay, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi.

    Yaya geçişine sokak kapatıldı. Yapılan çalışma sonrası silahlı saldırgan O.G. yakalanarak gözaltına alındı. O.G. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    YENİ GÖRÜNTÜLER

    İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyip bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in, parti binasına giriş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞ

    Öte yandan şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli O.G.'nin sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten O.G., "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm." dediği öğrenildi.

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