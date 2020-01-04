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İzmir'de iki hafif ticari araç kaza yaptı: 5 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 04.01.2020, 10:52

İzmir'in Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır yaralandı. Hastanelerde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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