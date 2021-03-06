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    İzmir'de vaka sayıları ne durumda? Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

    Giriş Tarihi: 06.03.2021, 17:14

    Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bazı illerdeki artış endişe verici boyutlarda. Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

    Son dakika... Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

    Koca, paylaşımında "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli." dedi.

    Bazı illerdeki artış endişe verici boyutlarda.

    KARADENİZ'DE SADECE SIRALAMA DEĞİŞTİ

    Güncel haritada, Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek oranların devam ettiği görülürken, en yüksek oranlı şehir ünvanı ise Ordu'dan Samsun'a geçti.

    Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok korona vakası görülen iller oldu.

    Koronavirüs savaşçısı kadınların en büyük dileği "maskesiz hayat"
    Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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