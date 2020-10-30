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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de yaşanan şiddetli depremden ilk görüntüler

    İzmir'de yaşanan şiddetli depremden ilk görüntüler

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 15:07

    İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,5 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken henüz can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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