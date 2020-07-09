İzmir'deki askeri casusluk davasında karar çıktı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirdeki-askeri-casusluk-davasinda-karar-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Verilen kararı Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ Ahaber ekranlarında değerlendirdi.