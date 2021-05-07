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    Yeniasır TV Gündem İzmir'in atları Ankara'da kobay oldu! Yeni Asır ortaya çıkardı

    İzmir'in atları Ankara'da kobay oldu! Yeni Asır ortaya çıkardı

    Giriş Tarihi: 07.05.2021, 12:21

    Türkiye, Adalar'da kaldırılan faytonların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan bin 200 attan 978'inin kayıp olduğunun ortaya çıkmasıyla patlayan skandalı konuşurken gözler İzmir'deki atlara çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Kordon'daki atlı faytonları atların eziyet çektiği gerekçesiyle Haziran 2019'da kaldırmıştı. Bunun ardından Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'nda bakılacağı açıklanan Haflinger cinsi 36 atın akıbetini araştırdık. Atların 32'sinin Ankara'ya serum üretiminde kobay olarak kullanılmak üzere gönderildiği ortaya çıktı. Atlara burada zayıflatılmış mikrop veya virüs aşılanıyor. Atlar da antikor üretiyor. Bu antikorlar süzülüp alınıyor ve insanlara serum olarak veriliyor. Konuyu Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç, A Haber canlı yayınında değerlendrdi.

    İzmir'in güzel atları Ankara'da kobay oldu

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