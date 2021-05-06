İzmir’in güzel atları Ankara’da kobay oldu

Türkiye, Adalar'da kaldırılan faytonların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan bin 200 attan 978'inin kayıp olduğunun ortaya çıkmasıyla patlayan skandalı konuşurken gözler İzmir'deki atlara çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Kordon'daki atlı faytonları atların eziyet çektiği gerekçesiyle Haziran 2019'da kaldırmıştı. Bunun ardından Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'nda bakılacağı açıklanan Haflinger cinsi 36 atın akıbetini araştırdık. Atların 32'sinin Ankara'ya serum üretiminde kobay olarak kullanılmak üzere gönderildiği ortaya çıktı. Atlara burada zayıflatılmış mikrop veya virüs aşılanıyor. Atlar da antikor üretiyor. Bu antikorlar süzülüp alınıyor ve insanlara serum olarak veriliyor.

Soyer ve Büyükşehir yetkilileri, Sasalı'ya götürülen atlara çok iyi bakıldığını söyleyip reklam yapmıştı.

SASALI'DA BAKACAKLARDI

İzmir'deki faytonlarda kullanılacak Haflinger cinsi atlar eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Avusturya'dan özel olarak getirildi. Başkan Soyer de, göreve geldikten sonra 12 Haziran 2019'da Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleriyle makamında görüştü. O dönem İstanbul Adalar'daki faytonlarda görev yapan atların çektiği çilelerle ilgili haberler medyada yer alıyordu. Soyer de Adalar'daki gibi İzmir'de de hayvanların eziyet çekmemesi için atlı faytonların kaldırılacağını açıkladı. Görüşmenin ardından kararı kamuoyuna duyuran HAYTAP yetkilileri, "Fayton atları nihayet Başkan sayesinde kurtarılıyor. Yerine akülü araçlar geliyor. Atlar Sasalı'da yaşamaya devam edecek" açıklamasında bulundu. Başkan Soyer de 26 Haziran 2019'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili süreç yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerimizden biri olmaya devam edecek" dedi.

İzmir'deki faytonlar Soyer döneminde atlara eziyet olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştı.



İSTANBUL'DA 978 AT KAYIP

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar'da kaldırılan fayton ve atları Ocak 2020'de satın aldı elektrikli araç dönemi başlattı. Atların akıbeti ise o günden bu yana merak konusu oldu. Büyükşehir yönetiminin Anadolu'nun muhtelif bölgelerindeki kişi ve kurumlara hibe edildiğini açıkladığı atların kaybolduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, atlardan 978'inin kayıp olduğunu açıkladı. Atların kayıp olduğunun ortaya çıkmasıyla patlayan skandal Türkiye'de gündem oldu. İBB'den yapılan açıklamada ise, atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün bakımsızlık nedeniyle öldüğü, 115'inin de belediye bünyesinde bakımının devam ettiği duyuruldu.

HERKES ÇOK MUTLUYDU!

Belediye yasal prosedürün tamamlanmasının ardından 36 at ve 16 faytonu satın alıp İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. Atların burada çok iyi bakıldığını anlatan bir basın bülteni hazırlayan belediye yetkilileri, "Atlarımızı yonca karışımı yem ve katkılı yiyeceklerle besliyoruz. Temiz su içmeleri için otomatik sulama sistemleri kurduk. Yaşam alanları da düzenli temizleniyor" açıklamasında bulundu. Basın bülteninde görüşlerine yer verilen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan da, "Meşale İzmir'den yandı. Atların üzerlerinde artık kırbaç yok, kendi özgür alanları var, yemek yiyor ve dolaşıyorlar. Yıllardır verdiğimiz bu mücadelenin kamuoyunda oluşturduğu bilinç ve tabi başkanımızın da vizyonuyla bu gerçekleşti. Onları burada sağlıklı gördük, çok mutluyuz" diye konuştu. Yine görüşlerine yer verilen HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder de, "Fayton atlarını burada görmek bizi çok mutlu etti. Başkanımız Tunç Soyer sayesinde bu gerçekleşti. Sonsuz mutluyum, kendisine çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Rüya gibi" dedi.

Soyer'le görüşen HAYTAP yöneticileri, İzmir'de atlı fayton döneminin bittiğini duyurmuştu.



RÜYA KISA SÜRDÜ

ANCAK bu rüya kısa sürdü. Belediye, atların bakımına devam etmek istemedi. Doğal Yaşam Parkı'ndaki atların 32'si 2019'un son günlerinde Ankara'ya gönderildi. Belediyeden yapılan açıklamada "Geçici bir süreliğine Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda misafir edilen atlar, ilk bakımları yapıldıktan sonra daha iyi koşullarda yaşamalarına olanak sağlayan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi (AÜVF) Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne götürüldü" denildi.

SERUM ÇİFTLİĞİNE

Yeni Asır, atlarla ilgili bilgi almak için AÜ Veterinerlik Fakültesi (AÜVF) Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürlüğü yetkililerine ulaştı. İzmir'den gelen atların çiftlikleri içinde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı serum at çiftliğinde olduğunu söyleyen yetkililer, "Orada hayvanlara antijen veriliyor. Diyelim ki kuduz. Hayvan sonuçta kuduz olmuyor, ama zayıflatılmış etkene karşı vücudunun ürettiği antikoru bir miktar kan alıp üretiyorlar. Serum çiftliğinin genel amacı antikor üretmek. Burada atların yaptığı da sonuçta bir anlamda kobaylık oluyor. Örneğin zayıflatılmış akrep zehiri veriyorlar. Bağışıklık sisteminin oluşturduğu tepkiyi serumla ayırıyor ve insanların tedavisi için kullanıyorlar" dedi.

Erhan GÜLENÇ

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