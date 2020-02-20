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Kahraman şehit Ömer Halisdemir 46. doğum gününde anılıyor

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 11:31

Hain darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbenin önlenmesinde önemli rol oynayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in bugün 46. doğum günü. Kahraman şehidimiz doğum gününde saygıyla anılıyor. Ömer Halisdemir'in hayatı, kariyeri merakla araştırılıyor. İşte Ömer Halisdemir'in merak edilen hayat hikayesi...

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu.

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde yaşayan Hasan Hüseyin Halisdemir'in 7 çocuğundan biri olan Ömer Halisdemir, çocukluğunu Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile evlendi ve Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu oldu. Şehit Ömer Halisdemir, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görevler yapan Halisdemir, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkta adını unutulmazların arasına yazdırdı.

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