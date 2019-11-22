CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimden sonra genel seçimde de başarı sağlayacaklarını söylediği anlarda, üniversiteli kızların gülerek verdiği tepki kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ve iktidar hayali güldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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