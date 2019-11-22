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Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ve iktidar hayali güldürdü

Giriş Tarihi: 22.11.2019, 14:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimden sonra genel seçimde de başarı sağlayacaklarını söylediği anlarda, üniversiteli kızların gülerek verdiği tepki kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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