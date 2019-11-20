CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutarsızlıklarına bir yenisini daha ekledi. EYT ile ilgili siyasi rant için çıkarılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu geçmişte, ''Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödememiz mümkün değil'' ifadelerini kullanmıştı
Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı! Siyasi rant için sözlerini unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.