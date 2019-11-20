Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı! Siyasi rant için sözlerini unuttu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/kilicdaroglunun-eyt-tutarsizligi-siyasi-rant-icin-sozlerini-unuttu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutarsızlıklarına bir yenisini daha ekledi. EYT ile ilgili siyasi rant için çıkarılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu geçmişte, ''Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödememiz mümkün değil'' ifadelerini kullanmıştı