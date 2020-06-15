  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi cevapladı: Son zamanlarda artan rakamlar ne anlama geliyor?

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi cevapladı: Son zamanlarda artan rakamlar ne anlama geliyor?

    Giriş Tarihi: 15.06.2020, 12:34

    Türkiye koronavirüsle olan mücadelesini başarılı bir şekilde yürütüyor. Vakaların kontrol altına alınmasıyla, 1 Haziran'da normalleşme başlamıştı. Ancak son zamanlarda vaka sayıları artmaya başladı. Artan rakamlar ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı. İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi cevapladı: Son zamanlarda artan rakamlar ne anlama geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Balıkesir’de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
    Balıkesir’de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
    Eski eşi Eda Demirci, İsmail Küçükkaya’nın gerçek yüzünü anlattı
    Eski eşi Eda Demirci, İsmail Küçükkaya’nın gerçek yüzünü anlattı
    Pençe-Kartal Operasyonu devam ediyor! İşte ilk görüntüler
    Pençe-Kartal Operasyonu devam ediyor! İşte ilk görüntüler
    Pençe-Kartal operasyonu! 81 hedef imha edildi
    Pençe-Kartal operasyonu! 81 hedef imha edildi
    Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı izle!
    Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı izle!
    Deprem uzmanı Bingöl depremini değerlendirdi
    Deprem uzmanı Bingöl depremini değerlendirdi
    Balıkesir’de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
    Balıkesir’de silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
    Eski eşi Eda Demirci, İsmail Küçükkaya’nın gerçek yüzünü anlattı
    Eski eşi Eda Demirci, Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın gerçek yüzünü anlattı
    Pençe-Kartal Operasyonu devam ediyor! İşte ilk görüntüler
    Pençe-Kartal Operasyonu devam ediyor! İşte ilk görüntüler
    Pençe-Kartal operasyonu! 81 hedef imha edildi
    Pençe-Kartal operasyonu! 81 hedef imha edildi
    Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
    Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan, İstanbul Havalimanı'nın üçüncü pistinin açılış töreninde önemli mesajlar