Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi cevapladı: Son zamanlarda artan rakamlar ne anlama geliyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-cevapladi-son-zamanlarda-artan-rakamlar-ne-anlama-geliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye koronavirüsle olan mücadelesini başarılı bir şekilde yürütüyor. Vakaların kontrol altına alınmasıyla, 1 Haziran'da normalleşme başlamıştı. Ancak son zamanlarda vaka sayıları artmaya başladı. Artan rakamlar ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı. İşte detaylar...