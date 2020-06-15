Türkiye koronavirüsle olan mücadelesini başarılı bir şekilde yürütüyor. Vakaların kontrol altına alınmasıyla, 1 Haziran'da normalleşme başlamıştı. Ancak son zamanlarda vaka sayıları artmaya başladı. Artan rakamlar ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı. İşte detaylar...
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi cevapladı: Son zamanlarda artan rakamlar ne anlama geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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