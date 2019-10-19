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Kudüs şairi Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı

Giriş Tarihi: 19.10.2019, 23:57

Tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren 85 yaşındaki yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

Dün, Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi.

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