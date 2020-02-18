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Manisa’daki 5.2 büyüklüğündeki deprem böyle yaşandı

Giriş Tarihi: 18.02.2020, 19:57

Son dakika gelen haberlere göre, saat 19.09’da merkez üssü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi. Deprem anından ise ilk görüntüler geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde deprem meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09'da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anında bir kasap dükkanında çekilen görüntüde vitrinde çıkarılan etlerin, sarsıntıda saniyelerce sallanması yer aldı.

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