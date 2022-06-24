  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Marmaris orman yangınında 3. gün! İşte yangın bölgesinde son durum

    Marmaris orman yangınında 3. gün! İşte yangın bölgesinde son durum

    Giriş Tarihi: 24.06.2022, 09:35

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. A Haber'den Sefer Ayçe yangın söndürme helikopterinden bölgedeki son durumu açıkladı.

    Marmaris yangınında flaş gelişme! Bakan Soylu: Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var
    Marmaris yangınında flaş gelişme! Bakan Soylu: Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var 23.6.2022 11:33:22
    Veliaht Prens Muhammed bin Selman Türkiye’de! Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem!
    Veliaht Prens Muhammed bin Selman Türkiye'de! Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem!
    Marmaris’te hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu?
    Marmaris'te hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu?
    Yunanistan’dan Ege’de provokasyon! Keçi Adası’ndaki ağır silahlar görüntülendi
    Yunanistan'dan Ege'de provokasyon! Keçi Adası'ndaki ağır silahlar görüntülendi
    Bakan Kirişci Marmaris yangınında son durumu açıkladı: Büyük oranda kontrol altında
    Bakan Kirişci Marmaris yangınında son durumu açıkladı: Büyük oranda kontrol altında 22.6.2022 11:17:49
    Marmaris’teki orman yangını şiddetlendi! Alevler Okluk Koyu’na ilerliyor
    Marmaris'teki orman yangını şiddetlendi! Alevler Okluk Koyu'na ilerliyor 22.6.2022 14:44:52
    Başkan Erdoğan Marmaris’te havadan incelemelerde bulundu
    Başkan Erdoğan Marmaris’te havadan incelemelerde bulundu
    Muğla Marmaris’te orman yangını! 20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı
    Muğla Marmaris'te orman yangını! 20 helikopter, 14 uçak ile müdahale başladı
    Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
    Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    CHP’li belediye 16 bin kişiyi icraya verdi
    CHP'li belediye 16 bin kişiyi icraya verdi
    Bakayalara bedelli askerlik affı!
    Bakayalara bedelli askerlik affı!
    Başkan Erdoğan’dan Küresel Parlamenter Konferası’na video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan Küresel Parlamenter Konferası'na video mesaj
    Başkan Erdoğan’dan Büyük Ekonomiler Formu’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Büyük Ekonomiler Formu'nda önemli açıklamalar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor. Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi.

    Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.

    Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.

    Sabotajcı yangını bu noktadan başlattı
    Yangında 10 tona kadar su atabilen helikopter görüntülendi

    EN YENİ VİDEOLAR

    Dolmuşçuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
    Dolmuşçuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü
    Gül Masalı 2.bölüm 3. fragmanı
    Gül Masalı 2.bölüm 3. fragmanı
    Gül Masalı 2. bölüm 2. fragmanı
    Gül Masalı 2. bölüm 2. fragmanı
    Yangının isimsiz kahramanları! Hepinize minnettarız
    Yangının isimsiz kahramanları! Hepinize minnettarız
    Marmaris yangınında flaş gelişme! Bakan Soylu: Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var
    Marmaris yangınında flaş gelişme! Bakan Soylu: Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var
    Marmaris’teki yangında 2’nci gün! Yanan alanlar havadan görüntülendi
    Marmaris'teki yangında 2'nci gün! Yanan alanlar havadan görüntülendi