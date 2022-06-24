Sabotajcı yangını bu noktadan başlattı

Marmaris'te farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadele üçüncü gününde. Dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 45 helikopter ve 12 uçak 57 hava aracı söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına toplam 2 bin 604 personelin, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ile müdahale edildiğini bildirdi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı.

HUSUMET YÜZÜNDEN YAKMIŞ

İlk kıvılcımın Yediadalar Kırkpınar mevkiinde sahile yakın bölgede, diğerinin bu bölgeye 500 metre, üçüncünün ise 1 kilometre ileride çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada Sacit Ayhan (32) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili akşam saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1988 doğumlu şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, aile arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti" dedi.

Yapılan araştırmada, zanlının motosikletle geldiği bir benzin istasyonundan 2 bidon benzin aldığının tespit edildiği de öğrenildi. Öte yandan, sahada görevli Yeni Asır Gazetesi Marmaris muhabiri Vural Efecik, yangının ilk çıkış noktasını buldu.

Ekipler tarafından tespit edilen 3 bölgeden ateşe verilen ilk yerde izler bulundu. Olay yerinde taşlardan oluşturulan bölümde ateş yakıldığı belirlenirken, yanmış bir çaydanlık ve bazı eşyalar da bulundu. Etrafta detaylı inceleme yapan özel ekip, ilk tespitinde olay yerinde piknik yapıldığı görünümü verildiğini belirledi.

KAHRAMANLAR 7/24 GÖREVDE

ORMAN yangınlarının söndürülmesi için hem görevli hem de gönüllü ekipler büyük mücadele veriyor. Alevlere karadan ve havadan müdahaleler devam ederken, orman işçileri yoğun çalışmalar nedeniyle uyumaya vakit bulamıyor.

İşçiler, dönüşümlü olarak toprak zeminin üzerinde uzanarak yorgunluklarını atmaya çalışıyor.

Yangınla mücadele sırasında gözlerine kaçan küllerden de yine kendi imkanları ile kurtulan işçiler, çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor.

'SİYASETİ BU KADAR CİDDİYETSİZ YAPMAYIN'

ALEVLERLE mücadeleyi saniye saniye takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de sürekli bilgi paylaşımında bulundu. Bakan Kirişçi, "AFAD'ımız da çalışmalarıyla bizim gücümüze güç katıyor. 103 aile, 274 birey, vatandaşımız zarar görmesin diye tahliye edilmiş durumda" dedi.

Bakan Soylu ise, gece görüşlü helikopterlerin de uçuşa başlayacağını dile getirerek, "Devlet bütün ciddiyetiyle duruma hakim. İP lideri Meral Akşener, Meclis kürsüsüne çıkıyor laf üretiyor. Siyaseti bu kadar ciddiyetsiz tabansız hale getirmeyin. Gece görüşlü helikopterlerle ilgili o kadar iyi hesaplama yapmak lazım ki başka faciayla karşı karşıya kalmayalım" diye konuştu.

HAYVANLAR DA KURTARILIYOR

YANGIN bölgelerinde vatandaşlar tahliye edilirken, ormandaki canlılar da unutulmuyor. Ekipler, bölgede çok sayıda hayvanı da sağ olarak kurtarmayı başardı. Sahada olan Bakan Soylu ile Bakan Kirişçi de hayvanlarla yakından ilgilendi. Su dökülerek serinletilen hayvanlar, ihtiyaçlarının karşılanması için korunaklı yerlere götürüldü. Köylülerin büyük ve küçükbaş hayvanları da kurtarılırken, bir köpeğin yavruları da alevlerin arasında kalmaktan kurtarıldı.

VURAL EFECİK