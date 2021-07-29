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    Yeniasır TV Gündem Marmaris'te kimileri yangına müdahale etti, kimileri denizde keyif yaptı

    Marmaris'te kimileri yangına müdahale etti, kimileri denizde keyif yaptı

    Giriş Tarihi: 29.07.2021, 19:25

    Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen büyük yangınlar yürekleri dağladı. İlk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın İç Anadolu ve Ege'yi de sardı. Canla başla büyük bir mücadele verilirken bölgeden ilginç kareler gelmeye başladı. Turizm bölgesi Marmaris'te kimi vatandaşlar yangına kova ile müdahale ederken kimileri de denizde keyif yaptı. İşte o anlar...

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