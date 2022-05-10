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    Yeniasır TV Gündem Meles Çayı’nda koku sorunu çözülemiyor! Büyükşehir'den akıllara zarar uygulama; çözüm kireç dökmek mi?

    Meles Çayı’nda koku sorunu çözülemiyor! Büyükşehir'den akıllara zarar uygulama; çözüm kireç dökmek mi?

    Giriş Tarihi: 10.05.2022, 15:25

    İzmir'de Meles Çayı'nın çok uzun yıllardır çözüm bulunamayan sorunu kötü koku ve kirlilik. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ise kirliliğe çözüm bulmak yerine akıllara zarar bir yöntemle kokan çamurun üzerine kireç dökerek günü kurtarmanın peşinde. Çevreye yayılan kötü kokuysa İzmirlileri isyan ettirmeye devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir Körfezi'nde hissedilen kötü kokunun dere yataklarına beton dökülmesinden kaynaklandığını söyledi.

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