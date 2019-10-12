Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 415 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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