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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Giriş Tarihi: 12.10.2019, 09:52

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 415 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." ifadelerine yer verildi.

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