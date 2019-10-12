Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/milli-savunma-bakanligi-acikladi-baris-pinari-harekatinda-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 415 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." ifadelerine yer verildi.