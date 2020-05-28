  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Muğla'da vahşet! Köpek balığına dakikalarca işkence ettiler

    Muğla'da vahşet! Köpek balığına dakikalarca işkence ettiler

    Giriş Tarihi: 28.05.2020, 16:46

    Bodrum’da kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından adeta işkence edilir şekilde öldürülme anları saniye saniye görüntülendi. İlkel bir şekilde mızrakla defalarca vurularak yaralanan köpek balığını öldürülmesi görenleri şok etti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muğla'da vahşet! Köpek balığına dakikalarca işkence ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih...
    Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih...
    Fazilet Durağı yalanını kabul eden Murat Ongun istifa edecek mi?
    Fazilet Durağı yalanını kabul eden Murat Ongun istifa edecek mi?
    Sağlık Bakanı Koca'dan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması bitişi hakkında flaş açıklama
    Sağlık Bakanı Koca'dan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması bitişi hakkında flaş açıklama
    Camilerde mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak?
    Camilerde mesafeli cuma namazı nasıl kılınacak?
    Türkiye'ye göktaşı düştü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
    Türkiye'ye göktaşı düştü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
    Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu üyeleri konu hakkında ne dedi? İşte detaylar...
    Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu üyeleri konu hakkında ne dedi? İşte detaylar...
    Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih...
    Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih...
    Fazilet Durağı yalanını kabul eden Murat Ongun istifa edecek mi?
    Fazilet Durağı yalanını kabul eden Murat Ongun istifa edecek mi?
    Sağlık Bakanı Koca'dan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması bitişi hakkında flaş açıklama
    Sağlık Bakanı Koca'dan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması bitişi hakkında flaş açıklama
    Türkiye'ye göktaşı düştü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
    Türkiye'ye göktaşı düştü mü? Uzman isim canlı yayında açıkladı
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gözler gelecek açıklamada
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gözler gelecek açıklamada
    Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı
    Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı