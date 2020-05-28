Bodrum’da kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından adeta işkence edilir şekilde öldürülme anları saniye saniye görüntülendi. İlkel bir şekilde mızrakla defalarca vurularak yaralanan köpek balığını öldürülmesi görenleri şok etti.
Muğla'da vahşet! Köpek balığına dakikalarca işkence ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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