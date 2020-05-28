Muğla'da vahşet! Köpek balığına dakikalarca işkence ettiler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/muglada-vahset-kopek-baligina-dakikalarca-iskence-ettiler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bodrum’da kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından adeta işkence edilir şekilde öldürülme anları saniye saniye görüntülendi. İlkel bir şekilde mızrakla defalarca vurularak yaralanan köpek balığını öldürülmesi görenleri şok etti.