  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine şafak operasyonu!

    Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine şafak operasyonu!

    Giriş Tarihi: 20.10.2020, 11:42

    Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik Tarlabaşı, Bülbül ve Çukur’da düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda operasyon düzenledi.

    Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, narkotik köpekleri ve polis helikopterinin desteğiyle Tarlabaşı, Bülbül ve Çukur mahallelerinde tespit edilen 57 adrese operasyon düzenlendi.

    500 polisin katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bunlara ait fişekler bulundu.

    Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine şafak operasyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    32 yıl sonra oğluna kavuştu!
    32 yıl sonra oğluna kavuştu!
    Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması
    Şentop'tan Bakü'de Minsk grubuna tepki
    Şentop'tan Bakü'de Minsk grubuna tepki
    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı!
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması
    Şentop'tan Bakü'de Minsk grubuna tepki
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Minsk grubuna tepki: Beyin ölümü gerçekleşmiştir
    Film izler gibi izlediler... Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
    Film izler gibi izlediler... Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
    Ermenistan top mermisiyle saldırdı!
    Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    İzmir'den mide bulandıran haber! İstismara sessiz kalan anneye babadan dava!
    İzmir'den mide bulandıran haber! İstismara sessiz kalan anneye babadan dava!