NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/nato-genel-sekreteri-stoltenbergden-flas-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklerin başsağlığı dilediğini ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini belirtti.

"ATEŞKESE ACİLEN GERİ DÖNÜLMELİ"

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'de Beşşar Esad rejiminin saldırıları devam etmekte. 2018'deki ateşkese acilen geri dönülmeli ve İdlib'de mahsur kalan insanlara yardım gönderilmelidir. Türkiye bu çatışmalardan en fazla etkilenen NATO üyesidir. Türkiye ile NATO arasında iletişim yolları açık olacaktır" dedi.

"TÜRKİYE İLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti" açıklaması yaptı.

Türkiye'nin İdlib konusunda NATO'yu bilgilendirmeye devam ettiğini belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO olarak pratikte de destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

NATO'nun halihazırda Türkiye'ye destek verdiğini ifade eden Stoltenberg, "Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor" dedi.

Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurmuştu.

NATO'NUN 4'ÜNCÜ MADDESİ

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

NATO'nun 4. maddesi taraflardan herhangi birisinin saldırıya uğraması halinde olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi tanıyor.

NATO'nun 4. maddesi şöyle diyor: "Taraflardan herhangi biri, Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm Taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır."