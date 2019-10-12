Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!

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Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda bu sabah Rakka'nın kuzeydoğusunda yapılan operasyonda 18 köyün kurtarıldığını ve onlarca PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığını açıkladı.