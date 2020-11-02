Rıza Bey Apartmanı yıkılma görüntüleri! Saniyeler içinde yerle bir oldu

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Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin ardından son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Depremde yıkılan onlarca binadan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasından saniyeler sonrasına ait görüntülere A Haber ulaştı.