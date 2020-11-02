  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de korkutan artçı deprem!

Son dakika: 'de korkutan artçı !

Son dakika haberi...'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde artçı meydana geldi. İzmir ve çevre ilçelerinden hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika: İzmir'de korkutan artçı deprem!

02.11.2020, 15:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,15:45

30 Ekim'de Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir beşik gibi sallanıyor. 1200'ün üzerinde artçı sarsıntının yaşandığı İzmir'de , bugün saat 14. 58'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Efe Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı daha meydana geldi. Yerin 6.18 kilometre altındaki deprem, İzmir şehir merkezinin yanı sıra Seferihisar ve mahalleleri Ürkmez, Gümüldür, Doğanbey, Payamlı, Özdere ve Ahmetli'nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. 3 gün önce yaşanan ve yıkıma da neden olan depremin ardından artçı sarsıntılar ile diken üstünde olan İzmirliler, yaşanan bu yeni sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. 4,1'lik depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: İzmir'de korkutan artçı deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA