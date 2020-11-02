Son dakika: İzmir'de korkutan artçı deprem!

30 Ekim'de Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir beşik gibi sallanıyor. 1200'ün üzerinde artçı sarsıntının yaşandığı İzmir'de , bugün saat 14. 58'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Efe Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı daha meydana geldi. Yerin 6.18 kilometre altındaki deprem, İzmir şehir merkezinin yanı sıra Seferihisar ve mahalleleri Ürkmez, Gümüldür, Doğanbey, Payamlı, Özdere ve Ahmetli'nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. 3 gün önce yaşanan ve yıkıma da neden olan depremin ardından artçı sarsıntılar ile diken üstünde olan İzmirliler, yaşanan bu yeni sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. 4,1'lik depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.