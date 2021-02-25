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    Sağlık Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun 'ücretsiz aşı' iddiasına sert yanıt verdi

    Giriş Tarihi: 25.02.2021, 20:39

    Koronavirüs Bilim Kurulu kritik gündemle toplandı. Bilim Kurulu 1 Mart itibariyle sokağa çıkma yasaklarının kısaltılması ile restoran ve kafelerin açılmayla ilgili son değerlendirme yapıldı. Bakan Koca, toplantı sonrası konuştu. " Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz." diyen Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ücretsiz aşı' iddiasıyla ilgili " Vatandaşımız bunu çok iyi bilsin biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz demiştim. Bu iddiamın halen arkasındayım. Bu ülkeler arası karşılıklı sözleşmeyle ticari sır olarak korunması gereken durumdu." ifadelerini kullandı.

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