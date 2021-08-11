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    Şarkıcı Irmak Arıcı tartıştığı sürücüye tükürdü! İşte o tartışma

    Giriş Tarihi: 11.08.2021, 13:07

    Şarkıcı Irmak Arıcı sosyal medyada olay oldu! Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tüküren Arıcı, büyük bir tepki aldı. O anlar ise sürücü tarafından telefona kaydedildi.

    Olay, geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kalamış'ta yaşandı. 26 yaşındaki Recep Karaslan işe gittiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca devam etmek istedi. Fakat önündeki araç ilerlemeyince kornaya bastı.

    Karaslan'ın önündeki aracın sürücüsü olan ve kornaya sinirlenen Irmak Arıcı, aracından inerek Karaslan ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartıştığı sürücüye hakaretler eden ve kolunu sıkan Arıcı, ayrıca birkaç kez de karşısındaki kişiye tükürdü. Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karaslan daha sonra polise giderek Irmak Arıcı'dan şikayetçi oldu.

    Irmak Arıcı'nın trafikte tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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