Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/selcuk-bayraktar-ve-haluk-bayraktarin-babasi-ozdemir-bayraktar-hayatini-kaybetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi. Haluk Bayraktar, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından, "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." sözleri ile duyurdu.