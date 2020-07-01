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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

    Giriş Tarihi: 01.07.2020, 20:43

    Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

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