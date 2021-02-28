Tüm gözler kabine toplantısında! Kısıtlamalar esnetilecek mi?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/tum-gozler-kabine-toplantisinda-kisitlamalar-esnetilecek-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Milyonlarca kişi kabineden çıkacak kararları bekliyor. Erdoğan normalleşe ile ilgili olarak kafeler, lokantalar ve diğer kısıtlamalara ilişkin olarak Kabine Toplantısı'nı işaret ederek, 'Çalışmalar Pazartesi günü kabinenin önüne gelecek, kabinede de bunun müzakeresini tekrar yapacağız.'' dedi. Peki kısıtlamalar esnetilecek mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kafe ve lokantalar açılacak mı? A Haber'den Lamia Ayhan merak edilenleri açıkladı.