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    Tunç Soyer'den skandal sözler: PKK'yı kınasak ne olacak?

    Giriş Tarihi: 12.10.2020, 18:57

    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldığı bir televizyon programında yine bir skandala imza attı. "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusu üzerine konuşan Soyer, "Her gün kınasak ne olacak? Bu nasıl bir bakış açısı?" dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Hatay'daki yangın üzerinden yaptığı "PKK'yı neden kınamıyorsun?" açıklamasına yanıt verdi.

    "BU NASIL MANTIK"

    Tunç Soyer, "Her gün PKK kahrolsun diye güne başlasak, neye yarayacak? Biz birbirimize bunu sürekli söyleyerek neyi kanıtlamış olacağız? Bütün işi gücü bir kenara bırakarak güne böyle başlayacağız. Bu nasıl bir mantık? Hayata böyle bakmak… Ben bunlara cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum" dedi.

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