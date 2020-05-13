Türkiye 5 ayda normalleşecek! Normalleşme nasıl olacak? İşte kritik takvim...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiye-5-ayda-normallesecek-normallesme-nasil-olacak-iste-kritik-takvim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde pek çok tedbir alındı ve alınmaya devam ediyor. Salgınla mücadelede iyi bir yol izleyen Türkiye'de vaka sayılarında düşüşler yaşanması ile birlikte normalleşme adımları da atılmaya başlandı Peki Türkiye'de normalleşme nasıl olacak? Hangi yollar izlenecek? Hangi kurum ne zaman açılacak? Sosyal hayata geçiş nasıl olacak? A Haber ekibinden Ece Altuğ, canlı yayında Ankara’dan aktardı. İşte Türkiye'de normalleşme takvimi...

İşte Türkiye'de normalleşme takvimi...

*12 Haziran itibariyle Cuma namazı cami dışında kılınacak.

*Nikah ve düğün salonları kademeli açılacak

*Kara, deniz, tren ve havayolu seferleri Mayıs sonu kısmi olarak başlayacak.

*65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak.

*Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'ta müşteri kabulüne başlayacak.

* İç hat uçuşları ve dış hat uçuşları bu ay sonu başlatılacak.

*Cezaevlerinde önce kapalı görüş, ardından açık görüş serbest bırakılacak.

*Adli süreç Haziran ortasında eski işleyişine dönecek.

*Askerler Haziran başında terhis edilecek. Ardından askere alımlara başlanacak.

*Kapalı spor tesisleri ve özel spor tesisleri faaliyete geçebilecek. Gençlik kampları kısıtlı olarak devreye sokulacak.