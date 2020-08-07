Türkiye’ye döviz yoluyla saldırmak isteyenlere net mesaj: Türkiye’ye karşı ayak oyunu bunlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turkiyeye-doviz-yoluyla-saldirmak-isteyenlere-net-mesaj-turkiyeye-karsi-ayak-oyunu-bunlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına telefonla bağlanarak, döviz üzerinden Türkiye’ye yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaca, ‘’ Biz bu kur manipülasyonunu 2018 Ağustos’unda da gördük, şimdi 2020 Ağustos’undayız. Aynı manipülasyonu tekrar yaşıyoruz. Güçlenen, oyunları bozan güçlü Türkiye’ye karşı ayak oyunları bunlar, Doğu Akdeniz’de hakkını koruyan, oyun kurucu bir Türkiye var bugün. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oyun kuran bir Türkiye var. İşte bu oyun kuran Türkiye karşısında yapılan operasyonlar bunlar.’’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, şu ifadeleri kullandı:

Biz bu kur manipülasyonunu 2018 Ağustos'unda da gördük, şimdi 2020 Ağustos'undayız. Aynı manipülasyonu tekrar yaşıyoruz. Güçlenen, oyunları bozan güçlü Türkiye'ye karşı ayak oyunları bunlar, Doğu Akdeniz'de hakkını koruyan, oyun kurucu bir Türkiye var bugün. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde oyun kuran bir Türkiye var.

''BÜYÜK TÜRKİYE'NİN DOĞUM SANCILARI BUNLAR''

İşte bu oyun kuran Türkiye karşısında yapılan operasyonlar bunlar. Bakın Türkiye, Libya'nın seçilmiş meşru hükümetiyle birlikte muhteşem bir deniz antlaşması yaptı. Bugün o anlaşmanın bir kontörünü Yunanistan'la diktatör Sisi'nin başında olduğu Mısır yapmaya başlıyor. Mısır'la Yunanistan bugün ne oldu da bir araya geldi? Lütfen büyük resme bakalım; büyüyen, oyun kuran, büyük Türkiye'nin doğum sancıları bunlar. Türkiye'nin tüm kurumları görevlerinin başında. BDDK'sı Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı hepsi muhteşem bir şekilde görevlerinin başında. Türkiye'den daha istikrarlı, Türkiye'den daha güçlü, potansiyeli yüksek hangi ülke var bu bölgede. Ben ülkeme güveniyorum, liderime inanıyorum, hükümetimize, ülkemizin kurumlarının tamanına sonsuz bir güven duyuyorum. Biz bugün Türkiye olarak milli ekonomimizi kuruyoruz, bu doğum sancıları olacak bunların olması çok doğal. Şu pandemi dönemine bir bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümetiyle, lideri Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde örnek bir ülke oldu. Şöyle bir değerlendirin, dünyada bütün ekonomilerde pandeminin yarattığı değişim sancıları var. Ama Türkiye'nin böyle bir süreçte hiç kimseye ödenmemiş bir kuruş borcu yok. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşına, esnafına, sanayicisine, tamamına ama tamamına sahip çıktı bu süreçte. Şimdi böyle bir sürece dönüp baktığımızda, Türkiye'nin gecikmiş, ödenmemiş bir borcu mu var? Bunların hepsi palavra.

''İNSANLAR ÜRETİM İÇİN SIRADALAR''

Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde boş yer yok. İnsanlar üretim için sıradalar. OSB'leri bilen, yaşayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Bugün Türkiye adeta Çin'den boşalan üretim üssüne aday olan bir ülke. Kim Türkiye'ye inanmışsa kazanmıştır. Bakın bugün, esnafıyla, üreticisiyle Türkiye bambaşka bir noktada. Türkiye ekonomisinin dinamiklerini bilmeyen, Türkiye'ye yabancı hazinelerin anlık pozisyonlarıyla bakanlar, yorum yapanlar her zaman yanılmışlardır, yine yanılacaklardır. Ben ülkemize sonsuz inanıyorum, güveniyorum.