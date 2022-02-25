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    Ukrayna’da Rus tankının otomobilin üzerinden geçtiği anlar kamerada

    Giriş Tarihi: 25.02.2022, 12:41

    Savaşta ikinci güne girildi. Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın başkentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı. Tanklar Kiev’e giriş yaptı, dış mahallerdeki çatışmalardan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gelen yeni videoda bir rus tankının caddede seyir halindeki bir aracın üzerinden geçişi görülüyor.

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