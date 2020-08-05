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    Ukraynalı modeli kim darp etti?

    Giriş Tarihi: 05.08.2020, 09:31

    Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, Çeşme’deki Momo Beach Club’da özel güvenlik ekiplerince darp edildiğini iddia etmişti. Modelin bu iddialarının ardından tanık ifadesi ortaya çıkmıştı. Tanık ifadesinde, "Genç bir kadının darp edildiğini gördüm. Kadın evin dışına çıkıp saklandı. Yanına gittim, kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi" demişti. Ancak Kyryliuk bu iddiaları reddetti. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tatil için kiraladıkları villanın görüntüleri polis ekipleri tarafından incelendi. Bu görüntülerle, modelin sevgilisi tarafından darp edildiği iddiaları güçlendi.

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