'Yanan alanlar' turizme açılacak iddiası!

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Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘’yanan alanlar’’ turizme açılacak iddiasına ilişkin olarak, "Ben Kültür ve Turizm Bakanımıza böyle bir yetki vermedim. Ne başbakanlık döneminde böyle bir yetki verdim, ne de Cumhurbaşkanlığım döneminde şimdiki Kültür Bakanıma verdim." dedi.