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Yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı! İşte o anlar

Giriş Tarihi: 15.12.2019, 15:33

Kütahya'da Kadir T., alacağı olduğu 15 bin lirayı tahsil edemediği H.D.’ye buluştukları yerde tüfekle ateş etti. Saçmalar bu sırada tesadüfen yoldan geçen Melek B.’ye isabet etti. Yaralanan Melek B.’ye ‘Abla kusura bakma seni yanlışlıkla vurdum’ deyip kaçan Kadir T. bir süre sonra teslim oldu.

Kütahya'da oturan Kadir T., yeğeni M.A.Y.'nin cezaevinden arkadaşı olan H.D.'ye bir süre önce 15 bin lira borç verdi. Aradan geçen zamanda parasını alamayan Kadir T., yeğeni M.A.Y. ve bir başka yakını ile birlikte Ziraat Mahallesi Ray Sokak'ta H.D. ile buluşmak için anlaştı. Şüpheli Kadir T. buluşma sırasında yanında getirdiği av tüfeği ile koşarak H.D.'ye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan biri tesadüfen olay yerinden geçen Melek B.'ye isabet etti. Melek B. yere yığılırken Kadir T., 'Abla kusura bakma yanlışla seni vurdum' diyerek diğer iki kişiyle birlikte kaçtı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Melek B. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı Tedaviye alınan Melek B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Kadir T., bir süre sonra av tüfeği ile birlikte Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Kadir T., işlemleri için emniyete götürüldü. Olayda tesadüfen yaralanan Melek B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

DHA

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