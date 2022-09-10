Yunan'ı değil Osmanlı'yı suçladı! Soyer'e tepkiler dinmiyor | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/yunani-degil-osmanliyi-sucladi-soyere-tepkiler-dinmiyor-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümünde organize edilen programda yaptığı konuşmada, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar” ifadelerini kullanmıştı. Skandal ifadelere hem siyasilerden hem de özellikle İzmirli vatandaşlardan tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe konuğu MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile birlikte değerlendirdi.