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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın suçlamalarına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki

    Giriş Tarihi: 15.04.2021, 19:41

    Son dakika haberleri... Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın suçlamalarına Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki "Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez." dedi.

    Başkan Erdoğan ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Dendias, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir" ifadesini kullandı. Dendias'ın sözlerine karşılık Çavuşoğlu, "Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu" diyerek resti çekti.

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