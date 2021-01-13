Başkan Erdoğan, CHP'li Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongreleri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste ezici bir çoğunluk olarak temsil edilecek, Cumhurbaşkanlığı Seçimini tekrar kazanacağız." dedi. Ayrıca Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek, "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Zerre kadar onuru olsa kasetle geldiği koltuğu bırakır." dedi.