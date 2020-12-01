Başkan Erdoğan'dan sosyal medya devlerine uyarı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/politika/baskan-erdogandan-sosyal-medya-devlerine-uyari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT WORLD Forum’a video konferans ile katıldı. "Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz." diyen Erdoğan, "Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, temsilcilik çağrısına gönüllü uyulmasını beklediklerini, aksi taktirde vatandaşlarının haklarını korumayı sürdüreceklerini ifade etti.