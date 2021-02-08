Muharrem İnce'den canlı yayında CHP'den istifa açıklaması!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/politika/muharrem-inceden-canli-yayinda-chpden-istifa-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Taciz ve tecavüz skandalları ile çalkalanan CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazan 3 milletvekilinin istifasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce, Ankara’da ofisinin önünde düzenlediği basın toplantısında CHP’den istifa ettiğini açıkladı.