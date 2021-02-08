Taciz ve tecavüz skandalları ile çalkalanan CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazan 3 milletvekilinin istifasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce, Ankara’da ofisinin önünde düzenlediği basın toplantısında CHP’den istifa ettiğini açıkladı.
Muharrem İnce'den canlı yayında CHP'den istifa açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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