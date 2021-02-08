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    Yeniasır TV Politika Muharrem İnce'den canlı yayında CHP'den istifa açıklaması!

    Muharrem İnce'den canlı yayında CHP'den istifa açıklaması!

    Giriş Tarihi: 08.02.2021, 14:13

    Taciz ve tecavüz skandalları ile çalkalanan CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazan 3 milletvekilinin istifasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce, Ankara’da ofisinin önünde düzenlediği basın toplantısında CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

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